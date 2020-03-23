وزير التعليم : جاهزون لاستكمال الفصل الثاني وفق كل الخيارات

وقال: “إن وزارة التعليم جاهزة لجميع الخيارات الممكنة لاستكمال العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني؛ بحسب مستجدات الواقع ومتطلباته، مشيراً إلى أن جميع هذه الخيارات ستحقق العدالة للطالب والطالبة، مؤكداً أن الطلاب والطالبات يواصلون تعليمهم من منازلهم، ويستثمرون وقتهم في التعليم وفق الخطة الدراسية المحددة.

وأكد آل الشيخ على الخيارات التي أتاحتها عملية التعليم عن بُعد للطلاب والطالبات، وتمكينهم من استمرار عمليتهم التعليمية في أي وقت وفي أي مكان من دون أن يكون هناك توقف ليوم واحد، مبيناً أن النتائج والأرقام للتعليم عن بُعد غير مسبوقة، وحققت الهدف الأهم وهو خدمة الطالب والطالبة، مشيداً بدور المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات في دعم طلابهم والتفاعل معهم عن بُعد، مقدماً الشكر لأولياء أمور الطلاب على جهودهم، والإبقاء على أبنائهم في المنزل يتلقون تعليمهم ويواصلون رحلتهم التعليمية.

عقب ذلك قدم وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية الدكتور أمين نعمان تقريراً مفصلاً عن إنجازات عمل اللجنة المكلفة لمواجهة فيروس كورونا، كما قدم المشرف العام على التحوّل الرقمي وأمن المعلومات بوزارة التعليم الدكتور عبداللطيف العبداللطيف تقريراً عن التنسيق التقني بين الوزارة وإدارات التعليم، والخيارات المتعددة للتعليم عن بُعد، والإنجازات التي تحققت في هذا المجال، كما تناول المشرف العام على الإعلام والاتصال بوزارة التعليم الدكتور أحمد الجميعة جوانب التنسيق الإعلامي مع إدارات التعليم للتوعية والتثقيف لمواجهة فيروس كورونا، والحملات الإعلامية التي تعمل عليها في تعزيز مجالات التعليم عن بُعد.

وجرى خلال اللقاء حوار موسع بين معالي وزير التعليم ومديري التعليم، مستمعاً معاليه إلى مرئياتهم ومقترحاتهم حول التعليم عن بُعد، وجهود التنسيق في مواجهة كورونا.

حضر اللقاء معالي نائب وزير التعليم د. عبدالرحمن العاصمي، ومعالي مساعد وزير التعليم د. سعد آل فهيد، ووكيل وزارة التعليم للتعليم العام د. محمد المقبل، وعدد من المسؤولين في الوزارة.

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