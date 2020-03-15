وزير الرياضة: أنديتنا سباقة في الجانب التوعوي

وتابع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل تغريدته قائلًا: “أنديتنا ونجومها بحمد الله سباقة وفعالة في هذا الجانب التوعوي.. شكرًا لهم ولجهودهم”.

وكانت وزارة الرياضة قد اتخذت قرارًا بالأمس بتعليق كافة الأنشطة الرياضية في المملكة؛ وذلك كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وحرصت الأندية على إيقاف كافة الأنشطة الرياضية والتدريبات بها، كما وجه نجومها رسائل إلى الجماهير لتوعيتهم من فيروس كورونا.

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