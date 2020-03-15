وزير الرياضة: أنديتنا سباقة في الجانب التوعوي

المواطن - مروة نبيل
أشاد وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بتفاعل كافة الأندية الرياضية مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وقال وزير الرياضة عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “واجبنا أن نساند كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذها وطننا الغالي”.
وتابع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل تغريدته قائلًا: “أنديتنا ونجومها بحمد الله سباقة وفعالة في هذا الجانب التوعوي.. شكرًا لهم ولجهودهم”.
وكانت وزارة الرياضة قد اتخذت قرارًا بالأمس بتعليق كافة الأنشطة الرياضية في المملكة؛ وذلك كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.
وحرصت الأندية على إيقاف كافة الأنشطة الرياضية والتدريبات بها، كما وجه نجومها رسائل إلى الجماهير لتوعيتهم من فيروس كورونا.
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