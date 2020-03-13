وزير الشؤون الإسلامية ناعيًا ابن عمه الشيخ عبدالملك: عُرف بسماحته وتواضعه

المواطن - الرياض

توفي إلى رحمة الله تعالى فضيلة الشيخ عبدالملك بن عبدالله بن عبدالرحمن آل الشيخ عن عمر ناهز 90 عامًا.

ونعى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف آل الشيخ، الشيخ عبدالملك عبر حسابه بموقع تويتر، وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون توفي ابن العم فضيلة الشيخ عبدالملك بن عبدالله بن عبدالرحمن آل الشيخ- رحمه الله رحمة واسعة- هذا اليوم عن عمر ناهز 90 عامًا قضاها في خدمة دينه وولاة أمره ووطنه، لازم والده وجمعًا من العلماء، ولازم الشيخ ابن باز 32 عامًا في دار الإفتاء، عُرف بسماحته وتواضعه ومحبته للخير.

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