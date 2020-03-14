وصية فيتوريا لنجوم النصر لتجنب الإصابة بكورونا

وفي وقت سابق، أعلن نادي ضمك، برئاسة صالح أبو نخاع، إيقاف النشاط الرياضي في كافة الألعاب في النادي حتى إشعار آخر.

وذكر الحساب الرسمي لنادي ضمك عبر تويتر أنه تم اتخاذ قرار تعليق النشاط الرياضي بالنادي بناءً على قرار وزارة الرياضة بتعليق النشاط الرياضي في المملكة؛ وذلك حرصًا على سلامة الجميع من فيروس كورونا.

وعقد صالح أبو نخاع رئيس ضمك اجتماعًا مع الجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريق الكروي الأول لمناقشة برنامج الفريق خلال المرحلة المقبلة، حيث تقرر تعليق تمارين الفريق اليومية حتى إشعار آخر.

وكانت وزارة الرياضة أصدرت، اليوم السبت، قرارًا يقضي بإيقاف النشاط الرياضي في المملكة اعتبارًا من غدٍ الأحد وحتى إشعار آخر.

وبسبب قرار وزارة الرياضة فإن مباراة الأهلي ضد النصر في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين قد تم تأجيلها، حيث كان من المقرر إقامتها غدًا الأحد.

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