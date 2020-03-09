وظائف إدارية للجنسين بالشركة السعودية الوطنية للنقل البحري

الساعة 10:59 صباحًا

المواطن - الرياض

أعلنت الشركة السعودية الوطنية للنقل البحري Bahri عن توفر وظائف إدارية شاغرة في مدينة الرياض بمسمى – أخصائي إعداد التقارير والميزانية – وذلك حسب التفاصيل والشروط التالية:

الوظائف الشاغرة :-

– أخصائي إعداد التقارير والميزانية

شروط التقديم :-

– درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية. – خبرة 5-7 سنوات في المجال. – إجادة اللغة الإنجليزية.

مهام الوظيفة :-

– المساعدة في إعداد القوالب والمبادئ التوجيهية القياسية لإعداد الميزانية. – تسهيل عملية وضع الميزانية السنوية والتنسيق مع رؤساء الأقسام لإنجاز ميزانيات الإدارة في الوقت المناسب وبدقة. – تجميع تقديرات الميزانية السنوية المقدمة من الإدارات. – إعداد ميزانية بحري السنوية الموحدة بناءً على تقارير الإدارات المُعايرة والمراجعة. – المساعدة في إعداد تحليلات مصروفات الميزانية الدورية والمخصصة وتقارير الميزانية الأخرى حسب طلب الإدارة. – المساعدة في إعداد الميزانية السنوية لفرع البحري وتحديثها بالتنبؤات الفصلية.

رابط التقديم :-

– عبر موقع linkedin:

اضغط هنا

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر