#وظائف إدارية للجنسين بالشركة السعودية الوطنية للنقل البحري
بمسمى أخصائي إعداد التقارير والميزنة

#وظائف إدارية للجنسين بالشركة السعودية الوطنية للنقل البحري

2020/03/09
الساعة 10:59 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت الشركة السعودية الوطنية للنقل البحري  Bahri عن توفر وظائف إدارية شاغرة في مدينة  الرياض بمسمى – أخصائي إعداد التقارير والميزانية –  وذلك حسب التفاصيل والشروط التالية:

الوظائف الشاغرة :-

– أخصائي إعداد التقارير والميزانية

شروط التقديم :-

  1. – درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية.
  2. – خبرة 5-7 سنوات في المجال.
  3. – إجادة اللغة الإنجليزية.

مهام الوظيفة :-

  1. – المساعدة في إعداد القوالب والمبادئ التوجيهية القياسية لإعداد الميزانية.
  2. – تسهيل عملية وضع الميزانية السنوية والتنسيق مع رؤساء الأقسام لإنجاز ميزانيات الإدارة في الوقت المناسب وبدقة.
  3. – تجميع تقديرات الميزانية السنوية المقدمة من الإدارات.
  4. – إعداد ميزانية بحري السنوية الموحدة بناءً على تقارير الإدارات المُعايرة والمراجعة.
  5. – المساعدة في إعداد تحليلات مصروفات الميزانية الدورية والمخصصة وتقارير الميزانية الأخرى حسب طلب الإدارة.
  6. – المساعدة في إعداد الميزانية السنوية لفرع البحري وتحديثها بالتنبؤات الفصلية.

رابط التقديم :-

– عبر موقع linkedin:

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نوال
ضيف
نوال

هذا تعقيد موب توظيف

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