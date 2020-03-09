وظائف إدارية للجنسين بالشركة السعودية الوطنية للنقل البحري

المواطن - الرياض
أعلنت الشركة السعودية الوطنية للنقل البحري Bahri عن توفر وظائف إدارية شاغرة في مدينة الرياض بمسمى – أخصائي إعداد التقارير والميزانية – وذلك حسب التفاصيل والشروط التالية:
الوظائف الشاغرة :-
– أخصائي إعداد التقارير والميزانية
شروط التقديم :-
- – درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية.
- – خبرة 5-7 سنوات في المجال.
- – إجادة اللغة الإنجليزية.
مهام الوظيفة :-
- – المساعدة في إعداد القوالب والمبادئ التوجيهية القياسية لإعداد الميزانية.
- – تسهيل عملية وضع الميزانية السنوية والتنسيق مع رؤساء الأقسام لإنجاز ميزانيات الإدارة في الوقت المناسب وبدقة.
- – تجميع تقديرات الميزانية السنوية المقدمة من الإدارات.
- – إعداد ميزانية بحري السنوية الموحدة بناءً على تقارير الإدارات المُعايرة والمراجعة.
- – المساعدة في إعداد تحليلات مصروفات الميزانية الدورية والمخصصة وتقارير الميزانية الأخرى حسب طلب الإدارة.
- – المساعدة في إعداد الميزانية السنوية لفرع البحري وتحديثها بالتنبؤات الفصلية.
رابط التقديم :-
– عبر موقع linkedin:
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ضيف
هذا تعقيد موب توظيف
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