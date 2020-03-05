وظائف إدارية للجنسين بـ الشركة السعودية للخطوط الحديدية

المواطن - جدة
أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” عن توفر وظائف إدارية في جدة، بمسمى أخصائي إدارة العقود والأداء، وذلك حسب التفاصيل والشروط والمعلومات التالية:
الوظائف الشاغرة:
– أخصائي إدارة العقود والأداء.
شروط التقديم:
- درجة البكالوريوس في الهندسة.
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
- يفضل شهادة PMP.
- المعرفة في B وFIDIC المعايير.
- يفضل المعرفة في قانون المشتريات السعودي.
مهام الوظيفة:
- مراجعة وإدارة جميع مستندات العقود.
- تقديم المشورة في أي قضايا خاصة بالعقود.
- تحليل المطالبات.
- إدارة العطاءات.
رابط التقديم :
– عبر بوابة linkedin من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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