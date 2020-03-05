وظائف إدارية للجنسين بـ الشركة السعودية للخطوط الحديدية
للعمل في محافظة جدة

وظائف إدارية للجنسين بـ الشركة السعودية للخطوط الحديدية

2020/03/05
الساعة 5:50 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - جدة

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” عن توفر وظائف إدارية في جدة، بمسمى أخصائي إدارة العقود والأداء، وذلك حسب التفاصيل والشروط والمعلومات التالية:

الوظائف الشاغرة:

– أخصائي إدارة العقود والأداء.

شروط التقديم:

  1. درجة البكالوريوس في الهندسة.
  2. خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
  3. يفضل شهادة PMP.
  4. المعرفة في B وFIDIC المعايير.
  5. يفضل المعرفة في قانون المشتريات السعودي.

مهام الوظيفة:

  1. مراجعة وإدارة جميع مستندات العقود.
  2. تقديم المشورة في أي قضايا خاصة بالعقود.
  3. تحليل المطالبات.
  4. إدارة العطاءات.

رابط التقديم :

– عبر بوابة linkedin من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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