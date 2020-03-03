وظائف إدارية للرجال والنساء لدى البنك العربي الوطني

المواطن - جدة
أعلن البنك العربي الوطني عن توفر وظائف مالية في جدة بمسمى – محلل الائتمان – واشترط البنك أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للمعلومات وكيفية التقديم المبينة أدناه.
الوظائف الشاغرة :-
– محلل الائتمان
شروط التقديم :-
- – درجة البكالوريوس في المالية / التمويل / المحاسبة.
- – خبرة 8 سنوات.
- – مهارات الحاسوب.
- – مهارات الاتصال الشفوي والكتابي.
- – مهارات تنظيمية قوية.
- – مهارات تحليل البيانات المالية وتحليل التدفق النقدي.
- – القدرة على هيكلة المرافق وتقييم المخاطر في مختلف الصناعات.
مهام الوظيفة :-
– تقديم المساعدة والدعم الكاملين والاستباقيين لمدير العلاقات خاصة في إعداد مقترحات الائتمان وأي مشكلات ائتمانية، أيضًا لفهم سياسات البنك الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والالتزام بها تمامًا ، وسياسات وإجراءات الشركات الصغيرة والمتوسطة وعملية الموافقة على الائتمان.
رابط التقديم : (اضغط هنا).
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