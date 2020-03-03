وظائف إدارية للرجال والنساء لدى البنك العربي الوطني
يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

وظائف إدارية للرجال والنساء لدى البنك العربي الوطني

2020/03/03
الساعة 8:46 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - جدة

أعلن البنك العربي الوطني عن توفر وظائف مالية في جدة بمسمى – محلل الائتمان – واشترط البنك أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للمعلومات وكيفية التقديم المبينة أدناه.

الوظائف الشاغرة :-

– محلل الائتمان

شروط التقديم :-

  1. – درجة البكالوريوس في المالية / التمويل / المحاسبة.
  2. – خبرة 8 سنوات.
  3. – مهارات الحاسوب.
  4. – مهارات الاتصال الشفوي والكتابي.
  5. – مهارات تنظيمية قوية.
  6. – مهارات تحليل البيانات المالية وتحليل التدفق النقدي.
  7. – القدرة على هيكلة المرافق وتقييم المخاطر في مختلف الصناعات.

مهام الوظيفة :-

– تقديم المساعدة والدعم الكاملين والاستباقيين لمدير العلاقات خاصة في إعداد مقترحات الائتمان وأي مشكلات ائتمانية، أيضًا لفهم سياسات البنك الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والالتزام بها تمامًا ، وسياسات وإجراءات الشركات الصغيرة والمتوسطة وعملية الموافقة على الائتمان.

رابط التقديم : (اضغط هنا).

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