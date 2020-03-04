وظائف بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة في عدة تخصصات

المواطن - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، للعمل في المستشفيات التالية:

مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر.

مستشفى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران.

مستشفيات القوات المسلحة بالطائف.

الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية.

الوظائف بالمسميات التالية:

أخصائي تركيبات الأسنان. مبرمج ومحلل أنظمة حاسب آلي. تقنية الأشعة السينية/ X-RAY TECHNOLOGIST. سكرتيرة طبية بإدارة تطوير الجودة وسلامة المرضى. مصمم جرافيك/ Graphic Designer. استشاري- أمراض القلب. مسجل في أمراض الكلى. أخصائي سمعيات بمستوصف الدوادمي التابع للخدمات الطبية.

– للتقديم والتفاصيل من خلال الرابط التالي ( اضغط هنـا ).

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