وظائف بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة في عدة تخصصات

المواطن - الرياض
أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، للعمل في المستشفيات التالية:
- مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر.
- مستشفى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران.
- مستشفيات القوات المسلحة بالطائف.
- الخدمات الطبية للقوات المسلحة.
- مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية.
الوظائف بالمسميات التالية:
- أخصائي تركيبات الأسنان.
- مبرمج ومحلل أنظمة حاسب آلي.
- تقنية الأشعة السينية/ X-RAY TECHNOLOGIST.
- سكرتيرة طبية بإدارة تطوير الجودة وسلامة المرضى.
- مصمم جرافيك/ Graphic Designer.
- استشاري- أمراض القلب.
- مسجل في أمراض الكلى.
- أخصائي سمعيات بمستوصف الدوادمي التابع للخدمات الطبية.
– للتقديم والتفاصيل من خلال الرابط التالي ( اضغط هنـا ).
اترك تعليقاً