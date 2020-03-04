وظائف بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة في عدة تخصصات
للعمل في المستشفيات بعدة مناطق

وظائف بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة في عدة تخصصات

2020/03/05
الساعة 12:31 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، للعمل في المستشفيات التالية:

  • مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر.
  • مستشفى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران.
  • مستشفيات القوات المسلحة بالطائف.
  • الخدمات الطبية للقوات المسلحة.
  • مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية.

الوظائف بالمسميات التالية:

  1. أخصائي تركيبات الأسنان.
  2. مبرمج ومحلل أنظمة حاسب آلي.
  3. تقنية الأشعة السينية/ X-RAY TECHNOLOGIST.
  4. سكرتيرة طبية بإدارة تطوير الجودة وسلامة المرضى.
  5. مصمم جرافيك/ Graphic Designer.
  6. استشاري- أمراض القلب.
  7. مسجل في أمراض الكلى.
  8. أخصائي سمعيات بمستوصف الدوادمي التابع للخدمات الطبية.

– للتقديم والتفاصيل من خلال الرابط التالي ( اضغط هنـا ).

 

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