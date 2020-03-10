وظائف شاغرة بجامعة الملك عبدالعزيز

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بجامعة الملك عبدالعزيز عن توفر وظيفتي موزع بريد، على بند الأجور فئة (أ) ذات الأرقام (16-180)، للعمل بمركز الاتصالات الإدارية بفرع رابغ، وترغب الإدارة إشغالها بمواطنين سعوديين عن طريق المسابقة، وذلك وفقًا للشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك.

– أن يكون المتقدم حاصلًا على الكفاءة المتوسطة كحد أعلى.

– أن يكون لديه رخصة قيادة سارية المدة.

– أن يكون عمر المتقدمين من 25 سنة إلى 35 سنة.

وأوضحت الإدارة أن التقديم سوف يبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 20 رجب 1441هـ ويستمر حتى يوم الاثنين الموافق 21 رجب 1441هـ، بمركز الاتصالات الإدارية بفرع رابغ بمكتب الأستاذ/ رامي الزنبقي.

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