وظائف شاغرة بفروع البنك السعودي الفرنسي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن البنك السعودي الفرنسي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت إدارة البنك أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير العلاقات (جدة): درجة البكالوريوس في تخصص المالية.

– موظف المعاملات المصرفية (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الخدمات المالية، أو المحاسبة، أو الاقتصاد).

– أخصائي أول إعادة هيكلة الديون (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 مارس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 مارس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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