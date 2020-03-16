وظائف شاغرة بفروع عبداللطيف جميل للتمويل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من محافظات المنطقة الشرقية، والرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى: