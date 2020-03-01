وظائف شاغرة في شركة محركات الطائرات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة- إحدى شركات برنامج التوازن الاقتصادي- والمتخصصة بمجال توفير أعمال صيانة وعمرة المحركات العسكرية للطائرات التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، عن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي التنظيف الكيميائي والمختبر: شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الصناعية، أو الهندسة الكيميائية)، أو أي مجال ذي الصلة.

. مخطط- تخطيط متطلبات المواد: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، سلسلة التوريد، الهندسة)، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 مارس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 يونيو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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