وظائف شاغرة للجنسين بفروع جامعة الملك سعود الصحية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الجامعة في كل من جدة، والأحساء.

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد إداري أول (للرجال/ جدة).

– مساعد إداري ثانٍ (للرجال/ جدة).

– مساعد إداري ثالث (للرجال/ جدة).

– مساعد إداري رابع (للرجال/ جدة).

– مساعد مكتب (للرجال/ جدة).

– مساعد إداري ثانٍ (للنساء/ جدة).

– مساعد إداري ثالث (للنساء/ جدة).

– مساعد إداري رابع (للنساء/ جدة).

– مساعد مكتب (للنساء/ جدة).

– مساعد مكتب (للرجال/ الأحساء).

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 رجب 1441هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم الأحد الموافق 20 رجب 1441هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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