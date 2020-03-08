وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الملك سعود الصحية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض، وبفروعها في محافظة جدة.

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق توريد (للرجال/ الرياض).

– منسق الأقسام الإكلينيكية (للرجال/ الرياض).

– مساعد أسنان ثاني (للرجال/ الرياض).

– موظف مساعد رعاية الطفل (للنساء/ الرياض).

– مساعد إداري أول (للنساء/ جدة).

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 13 رجب 1441هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم السبت الموافق 26 رجب 1441هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر