وظائف للرجال والنساء بـ الهيئة العامة للمنافسة
لحملة شهادة البكالوريوس في علوم الحاسب 

وظائف للرجال والنساء بـ الهيئة العامة للمنافسة

2020/03/10
الساعة 2:04 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة GAC عن توفر وظائف تقنية شاغرة في مدينة الرياض بمسمى وظيفي – رئيس قسم الشبكات والبنية التحتية – لحملة شهادة البكالوريوس في علوم الحاسب  وذلك حسب التفاصيل والشروط والمعلومات التالية:

الوظائف الشاغرة :-

– رئيس قسم الشبكات والبنية التحتية

شروط التقديم :-

  1. – درجة البكالوريوس في علوم الحاسب أو هندسة الحاسب أو مجالات مماثلة.
  2. – خبرة مهنية 8+ سنوات في مجالات ذات الصلة منها 3 سنوات في دور إداري.
  3. – مهارات الاتصال وتقديم التقارير.
  4. – العمل تحت الضغط والوفاء بالمواعيد النهائية.

مهام الوظيفة :-

  1. – تصميم ومراقبة الشبكة لضمان توافر الاتصال بين جميع التحويلات والجهات الحكومية الأخرى.
  2. – تطبيق التكوين والإعدادات اللازمة لتبادل التطبيقات والأنظمة وتشغيلها بأعلى أداء ممكن.
  3. – مراقبة وجدولة نظم النسخ الاحتياطي ، والترقيات ، والصيانة الوقائية ، واستبدال الأجهزة ، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها ، ومراجعة السجلات.
  4. – إدارة البنية التحتية لأنظمة تشغيل المؤسسات.
  5. – تحليل نظم  شبكة تقنية المعلومات وضمان الامتثال للمعايير وأفضل الممارسات.

رابط التقديم :-

– عبر موقع linkedinاضغط هنا

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