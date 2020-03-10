وظائف للرجال والنساء بـ الهيئة العامة للمنافسة

المواطن - الرياض
أعلنت الهيئة العامة للمنافسة GAC عن توفر وظائف تقنية شاغرة في مدينة الرياض بمسمى وظيفي – رئيس قسم الشبكات والبنية التحتية – لحملة شهادة البكالوريوس في علوم الحاسب وذلك حسب التفاصيل والشروط والمعلومات التالية:
الوظائف الشاغرة :-
– رئيس قسم الشبكات والبنية التحتية
شروط التقديم :-
- – درجة البكالوريوس في علوم الحاسب أو هندسة الحاسب أو مجالات مماثلة.
- – خبرة مهنية 8+ سنوات في مجالات ذات الصلة منها 3 سنوات في دور إداري.
- – مهارات الاتصال وتقديم التقارير.
- – العمل تحت الضغط والوفاء بالمواعيد النهائية.
مهام الوظيفة :-
- – تصميم ومراقبة الشبكة لضمان توافر الاتصال بين جميع التحويلات والجهات الحكومية الأخرى.
- – تطبيق التكوين والإعدادات اللازمة لتبادل التطبيقات والأنظمة وتشغيلها بأعلى أداء ممكن.
- – مراقبة وجدولة نظم النسخ الاحتياطي ، والترقيات ، والصيانة الوقائية ، واستبدال الأجهزة ، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها ، ومراجعة السجلات.
- – إدارة البنية التحتية لأنظمة تشغيل المؤسسات.
- – تحليل نظم شبكة تقنية المعلومات وضمان الامتثال للمعايير وأفضل الممارسات.
رابط التقديم :-
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