وظائف للرجال والنساء بـ الهيئة العامة للمنافسة

الساعة 2:04 مساءً

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة GAC عن توفر وظائف تقنية شاغرة في مدينة الرياض بمسمى وظيفي – رئيس قسم الشبكات والبنية التحتية – لحملة شهادة البكالوريوس في علوم الحاسب وذلك حسب التفاصيل والشروط والمعلومات التالية:

الوظائف الشاغرة :-

– رئيس قسم الشبكات والبنية التحتية

شروط التقديم :-

– درجة البكالوريوس في علوم الحاسب أو هندسة الحاسب أو مجالات مماثلة. – خبرة مهنية 8+ سنوات في مجالات ذات الصلة منها 3 سنوات في دور إداري. – مهارات الاتصال وتقديم التقارير. – العمل تحت الضغط والوفاء بالمواعيد النهائية.

مهام الوظيفة :-

– تصميم ومراقبة الشبكة لضمان توافر الاتصال بين جميع التحويلات والجهات الحكومية الأخرى. – تطبيق التكوين والإعدادات اللازمة لتبادل التطبيقات والأنظمة وتشغيلها بأعلى أداء ممكن. – مراقبة وجدولة نظم النسخ الاحتياطي ، والترقيات ، والصيانة الوقائية ، واستبدال الأجهزة ، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها ، ومراجعة السجلات. – إدارة البنية التحتية لأنظمة تشغيل المؤسسات. – تحليل نظم شبكة تقنية المعلومات وضمان الامتثال للمعايير وأفضل الممارسات.

رابط التقديم :-

– عبر موقع linkedin: اضغط هنا

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