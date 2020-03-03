وظائف هندسية وإدارية شاغرة بفروع شركة نوماك

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في فروع الشركة بمحطات تحلية المياه في كل من جدة، والشعيبة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس كهرباء (الشعيبة): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

– مشرف العقود (جدة): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 مارس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 إبريل 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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