وفاة ألماني في مصر رفض دخول عزل كورونا

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأحد، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في مصر، لشخص من الجنسية الألمانية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية، خالد مجاهد، إن “المواطن الألماني الذي بلغ من العمر 60 عامًا، ظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة”.

وأشار إلى أن “المريض المتوفى كان توجه إلى مستشفى الغردقة العام، مساء الجمعة، لتلقى الرعاية الطبية، وتم إجراء الفحوصات اللازمة له وسحب العينة التي جاءت نتائجها السبت، لتؤكد إصابته بفيروس كورونا المستجد”.

ولفت إلى أنه “تم وضعه في الرعاية المركزة، نظرًا لأنه يعاني من فشل تنفسي ناتج عن التهاب رئوي حاد”، موضحًا أنه “رفض أن يتم نقله إلى المستشفى المخصص للعزل، ثم ساءت حالته وحدث اضطراب في درجة وعيه، وتوفي الأحد”.

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