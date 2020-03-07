وفاة النائبة الإيرانية فاطمة رهبر بسبب كورونا

المواطن - متابعة

أعلنت وكالة “تسنيم” الإيرانية، اليوم السبت، وفاة النائبة في البرلمان الإيراني عن مدينة طهران، فاطمة رهبر، جراء إصابتها بفيروس كورونا الجديد.

وفاطمة رهبر، 56 عامًا، هي نائبة منتخبة للبرلمان في دورته الجديدة الحادية عشرة، وكانت نائبة عن طهران في الدورات البرلمانية الـ7 و8 و9، عن حزب الائتلاف الإسلامي المحافظ، بحسب موقع “روسيا اليوم”.

وكان المتحدث باسم البرلمان الإيراني، أسد الله عباسي، قال إن 23 نائبًا في البرلمان مصابون بفيروس كورونا من أصل 100 نائب أجروا فحوصات.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الجمعة، عن ارتفاع إجمالي الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 124 بعد وفاة 17 شخصاً في الـ24 ساعة الأخيرة.

وكانت إيران أعلنت في وقت سابق وقف كل النشاطات والفعاليات الرياضية، تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.

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