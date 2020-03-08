وفاة ثانية بكورونا في سويسرا وبلجيكا تسجل 31 إصابة

المواطن - واس

أعلنت الإذاعة السويسرية اليوم تسجيل حالة وفاة ثانية بفيروس “كورونا المستجد – كوفيد 19” وارتفاع عدد الإصابات إلى 281 حالة في البلاد.

وأفادت الإذاعة في نشرتها الإخبارية بأن الوفاة حدثت في مقاطعة (ريف بازل) شامل غربي البلاد.

ونقلت عن وزارة الدولة للشؤون الصحية السويسرية أن 51 حالة أخرى يشتبه في إصابتها بالفيروس ولا تزال عيناتهم تحت الفحص المخبري.

وحظرت السلطات السويسرية جميع الفعاليات الجماهيرية الكبرى التي تشمل أكثر من ألف شخص لمدة أسبوعين.

من جهة أخرى أعلنت هيئة الخدمات الصحية الفيدرالية البلجيكية اليوم، تسجيل 31 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) في بلجيكا ليبلغ اجمالي عدد الحالات المصابة 200 حالة.

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الالكتروني أنه تم اكتشاف 16 حالة في منطقة (فلاندرز) وثماني حالات في (بروكسل) وسبع حالات في منطقة (والونيا).

وعزت هذا الانخفاض الطفيف في الحالات المصابة إلى عدة أسباب منها أن عودة المسافرين إلى بلجيكا من شمال ايطاليا ربما قد تكون انتهت والى انه يتم اعطاء الاولوية للاختبار حاليا لعينات الاشخاص الذين قد تؤدي الاعراض الظاهرة عليهم الى دخولهم المستشفى ومراجعة اختصاصيي الرعاية الصحية.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر