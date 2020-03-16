وفاة عضو مجلس خبراء القيادة في إيران بفيروس كورونا

وأعلنت إيران، أمس الأحد، ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 724، بعد تسجيل 113 حالة جديدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور إن “عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيران ارتفع إلى 13938 بعد تسجيل 1209 إصابات جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية”.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الجاري فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19″، وباءً عالمياً، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في أخر تحديث لها أكثر من 140 ألفاً في نحو 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من ستة آلاف، بينما عدد المتعافين بلغ 69645.

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