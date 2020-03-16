وفاة مدرب إسباني شاب بسبب كورونا رسميًا

وكان جارسيا تولى مهمة تدريب البراعم في نادي أتلتيكو بورتادا بالفترة الأخيرة قبل وفاته.

ويُعد الراحل فرانسيسكو جارسيا سابع شخص يُصاب بفيروس كورونا في إقليم الأندلس بإسبانيا.

من ناحية أخرى، كشفت شبكة ABC الإسبانية حقيقة انتشار فيروس كورونا بين لاعبي الريال مؤخرًا، نافية تمامًا ثبوت تعرض أي لاعب من الفريق الكروي الأول بالريال للإصابة بالفيروس، وذلك وفقًا للمتابعة الطبية المستمرة من أطباء النادي صباحًا ومساءً.

وكان اللاعب الصربي لوكا يوفيتش نجم ريال مدريد نفى تمامًا إصابته بفيروس كورونا مؤخرًا مضيفًا أنه حتى الآن لم تظهر عليه الأعراض.

وفي وقت سابق، أعلن اللاعب الأرجنتيني إيزكييل غاراي نجم فالنسيا الإسباني عن إصابته بفيروس كورونا رسميًا، وذلك بعد أن أجرى فحصًا طبيًا مؤخرًا.

وقالت صحيفة أس الإسبانية إن إيزكييل غاراي أعلن عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي عن إصابته بكورونا رسميًا داعيًا الجميع للبقاء في المنازل والالتزام بالتعليمات الطبية، لتفادي الإصابة بالفيروس.

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