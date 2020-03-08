وفاتان بـ كورونا في العراق

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم، عن وفاة حالتين بسبب إصابتهما بفيروس كورونا في العراق.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، في بيان صحفي، أن حالتي الوفاة حدثتا في محافظتي ميسان وبابل.

كما أعلنت بنجلاديش، اليوم، تسجيل أول ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، وأوضحت مديرة معهد أبحاث ومكافحة الأوبئة والأمراض في بنجلاديش ميرجادي صابرينا فلورا، للصحفيين أن البلاد سجلت أول ثلاث حالات لديها لأشخاص بين 20 و35 من العمر، عاد اثنان منهما من إيطاليا مؤخرًا، مشيرة إلى أن جميع المصابين يتلقون العلاج في أحد المستشفيات.

من جهة أخرى، ارتفع عدد المصابين في إندونيسيا، بعد رصد الحالتين الجديدتين إلى ستة مصابين.

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