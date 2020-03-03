“وقاية” ينصح المواطنين: تريثوا قبل السفر لـ فرنسا

المواطن - الرياض

حذر المركز الوطني للوقاية من الأمراض المواطنين والمقيمين من السفر إلى فرنسا حرصاً على سلامتهم .

وأكد المركز في بيان له، اليوم الثلاثاء، استمرار تسجيل حالات لفيروس كورونا الجديد في فرنسا مما يستدعي التريث قبل السفر لغير الحاجة الماسة في الوقت الراهن حفاظاً على الصحة .

وكانت فرنسا قد أعلنت عن حوالي 30 إصابة بـ كورونا ، فيما توفيت حالتان أمس الاثنين.

وقال مدير الصحة العامة جيروم سالومون أمس الاثنين: إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع من 130 حالة يوم أمس الأحد إلى 191 حالة اليوم، مضيفًا أن ثلاثة أشخاص توفوا حتى الآن بسبب المرض.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد أمس في الصين كانت أدنى بكثير مقارنة بسائر أنحاء العالم.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبيريسوس للصحافيين في جنيف: في الساعات الـ24 الماضية سُجلت إصابات بكوفيد 19 خارج الصين أكثر بتسع مرات تقريبًا عنها داخل الصين.

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