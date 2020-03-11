يوتيوب يحذف برنامج الجزيرة “ما خفي أعظم”

المواطن - متابعة

قرر موقع يوتيوب حذف برنامج قناة الجزيرة القطرية ما خفي أعظم الأخير عن دبي؛ وذلك بسبب انتهاكه لحقوق الملكية الفكرية لشركة إنتاج إعلامي مقرها في مصر.

وأظهر اليوتيوب بدل صفحة عرض البرنامج أنه تم حذفه بطلب من الشركة وتدعى Purity For Media Productions.

ويبدو أن برنامج قناة الجزيرة قام بسرقة لقطات مصورة تعود ملكيتها للشركة، غير أن عمالقة الإنترنت مثل جوجل وفيسبوك بدأت تشديد الرقابة لمكافحة هذه الظاهرة لحماية الملكية الفكرية.

وكان البرنامج الذي قدمته الجزيرة قد تضمن مغالطات أثارت حالة من الاستياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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