يوسف الثنيان .. موهوب الكرة السعودية

المواطن - مروة نبيل

أشادت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بقائد الهلال السابق، يوسف الثنيان ووصفته بـ”موهوب الكرة السعودية”، وأكدوا أنه كان يستحق اللعب في كبرى الدوريات الأوروبية.

#يوسف_الثنيان أخاف عليكم من الصدمه لكن هذي مهارات لاعب كره عمره يصل ل ٥٦ سنه واعتزل منذ ١٥ عام تقريبًا ..

كان هذي مهاراته بعد الإعتزال بسنين وش بيكون بعز أيامه؟ pic.twitter.com/5TjYrRnbx5 — Raneem (@jecrisra) March 6, 2020

يوسف الثنيان

ونشرت رنيم فيديو لبعض لقطات نجم الهلال المعتزل، وقالت: “يوسف الثنيان أخاف عليكم من الصدمة لكن هذي مهارات لاعب كرة عمره يصل لـ ٥٦ سنة واعتزل منذ ١٥ عامًا تقريبًا كان هذي مهاراته بعد الاعتزال بسنين وش بيكون بعز أيامه؟”.

وقال الإعلامي محمد العميري: “قول اسمه بس.. واترك للآخرين الحديث عنه”، وعلق فهد السهلي قائلًا: “عندما تكون كرة القدم موهبة فهي لا تموت.. الفيلسوف”، وكتب “بو شهاب”: “عشقت الهلال من هذا اللاعب الأسطورة يوسف الثنيان النمر”.

تخيلوا معي للي عاشر فترة #يوسف_الثنيان لو كان موجود بهالزمن كم بيكون قيمة عقده؟

وايش الدوري الاوروبي اللي كان بيحترف فيه؟

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من اكثر اساطير الكوره السعوديه متعه وفن

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والفضل له بعد الله في تحقيق كاس اسيا ٩٦ بعد مانزل قدام الصين وانقلبت النتيجه لمنتخبنا pic.twitter.com/r16Iwfta8r — ابوفهد#اتحادي_وكفى💛🖤 (@Royall99) March 6, 2020

وكتب أبو فهد اتحادي: “تخيلوا معي للي عاشر فترة يوسف الثنيان لو كان موجودًا بهذا الزمن كم بيكون قيمة عقده؟.. وما هو الدوري الأوروبي الذي كان سيحترف فيه؟”، وقال كاريلو: ” الله على أيامك يا بو يعقوب متعة طرب فن”.

وتابع تغريدته قائلًا: “من أكثر أساطير الكرة السعودية متعةً وفنًا.. والفضل له بعد الله في تحقيق كأس آسيا 1996، بعد ما نزل أمام الصين وانقلبت النتيجة لمنتخبنا”.

وعلق عادل العتيبي قائلًا: “فعلًا لن تنجب الملاعب مثلك”، وقال علي العمري: “أسطورة في كرة القدم وقائد بمعنى الكلمة”، وكتب “الوليف الراقي”: “الموهبة تتكرر ولو بعد حين.. لكن المعجزة لن تتكرر وبو يعقوب معجزة الكرة في آسيا”.

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