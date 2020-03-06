يوسف الثنيان .. موهوب الكرة السعودية
تألق مع المنتخب والهلال

يوسف الثنيان .. موهوب الكرة السعودية

2020/03/06
الساعة 4:19 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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نجم الهلال السابق يوسف الثنيان
المواطن - مروة نبيل

أشادت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بقائد الهلال السابق، يوسف الثنيان ووصفته بـ”موهوب الكرة السعودية”، وأكدوا أنه كان يستحق اللعب في كبرى الدوريات الأوروبية.

يوسف الثنيان

ونشرت رنيم فيديو لبعض لقطات نجم الهلال المعتزل، وقالت: “يوسف الثنيان أخاف عليكم من الصدمة لكن هذي مهارات لاعب كرة عمره يصل لـ ٥٦ سنة واعتزل منذ ١٥ عامًا تقريبًا كان هذي مهاراته بعد الاعتزال بسنين وش بيكون بعز أيامه؟”.

وقال الإعلامي محمد العميري: “قول اسمه بس.. واترك للآخرين الحديث عنه”، وعلق فهد السهلي قائلًا: “عندما تكون كرة القدم موهبة فهي لا تموت.. الفيلسوف”، وكتب “بو شهاب”: “عشقت الهلال من هذا اللاعب الأسطورة يوسف الثنيان النمر”.

وكتب أبو فهد اتحادي: “تخيلوا معي للي عاشر فترة يوسف الثنيان لو كان موجودًا بهذا الزمن كم بيكون قيمة عقده؟.. وما هو الدوري الأوروبي الذي كان سيحترف فيه؟”، وقال كاريلو: ” الله على أيامك يا بو يعقوب متعة طرب فن”.

وتابع تغريدته قائلًا: “من أكثر أساطير الكرة السعودية متعةً وفنًا.. والفضل له بعد الله في تحقيق كأس آسيا 1996، بعد ما نزل أمام الصين وانقلبت النتيجة لمنتخبنا”.

وعلق عادل العتيبي قائلًا: “فعلًا لن تنجب الملاعب مثلك”، وقال علي العمري: “أسطورة في كرة القدم وقائد بمعنى الكلمة”، وكتب “الوليف الراقي”: “الموهبة تتكرر ولو بعد حين.. لكن المعجزة لن تتكرر وبو يعقوب معجزة الكرة في آسيا”.

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