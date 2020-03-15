يوم أسود في إسبانيا .. كورنا يقتل 100 ويصيب 2000

المواطن - متابعة

سجلت إسبانيا معدلات عالية من الاصابات والوفيات بسبب كورونا اليوم حيث تم الإعلان عن 2000 حالة جديدة و100 وفاة في واحد من أسوأ تطورات الفيروس القاتل في أوروبا.

وتعتزم الحكومة الإسبانية فرض إغلاق على كل سكان البلاد، البالغ عددهم 47 مليون نسمة، ابتداءً من الاثنين المقبل، في إطار حالة طوارئ تستمر 15 يومًا لمكافحة فيروس كورونا.