‏أدبي الأحساء يؤجل جميع برامجه موقتًا

المواطن - الأحساء

أعلن نادي الأحساء الأدبي الثقافي، اليوم السبت، تأجيل جميع برامجه احترازيًّا؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال النادي الأدبي بالأحساء في بيان لها: إنه استجابة للتوجيهات التي تنص على تنفيذ حزمة من التدابير والإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، وما تقوم به أجهزة الدولة وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة لمنع انتقال العدوى ومحاصرة هذا الفيروس، فإن نادي الأحساء الأدبي الثقافي يعلن عن تأجيل جميع الفعاليات والأنشطة بشكل مؤقت، سائلين الله أن يحفظ هذا الوطن وقادته وأبناءه جميعًا من كل شر وبلاء؛ إنه سميع مجيب.

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