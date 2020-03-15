15 وظيفة للرجال والنساء عبر طاقات في 3 مدن

المواطن - الرياض

أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) توفر 15 وظيفة شاغرة (للرجال والنساء)، للعمل في المدن التالية (الرياض، والدمام، وجدة)، بمسمى (مُمثل خدمة العملاء) من خلال (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات).

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف الشاغرة :-

1- ممثل خدمة العملاء (العدد 4 وظائف – الدمام):

– الراتب (4,750 ريال).

2- ممثل خدمة العملاء (وظيفتان – الرياض):

– الراتب (4,870 ريالاً).

3- ممثل خدمة العملاء (العدد 7 وظائف – الدمام):

– إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متقدم).

– الراتب (5,400 ريال).

4- ممثل خدمة العملاء (وظيفتان – جدة):

– الراتب (4,870 ريالاً).

شروط التقديم :-

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

3- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

تاريخ التقديم :-

من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2020/03/03م وينتهي بتاريخ 2020/04/03م.

رابط التقديم :-

1- ممثل خدمة العملاء (العدد 4 وظائف – الدمام):

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2- ممثل خدمة العملاء (وظيفتان – الرياض):

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3- ممثل خدمة العملاء (العدد 7 وظائف – الدمام):

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4- ممثل خدمة العملاء (وظيفتان – جدة):

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