165 وظيفة شاغرة بمتاجر بنده في جميع مناطق المملكة

165 وظيفة شاغرة بمتاجر بنده في جميع مناطق المملكة

2020/03/17
الساعة 11:25 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة كحد أدنى؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في جميع مناطق المملكة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. موظف خدمة- قسم الأسماك (عدد 35 وظيفة).

. موظف خدمة- قسم الخضار (عدد 70 وظيفة).

. موظف خدمة- قسم الأجبان (عدد 30 وظيفة).

. موظف خدمة- قسم اللحوم (عدد 30 وظيفة).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 17 مارس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 إبريل 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 

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ابوانس
ضيف
ابوانس

جاهز واحمل درجة بكالوريا ودبلوم دراسات عليا

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13 ساعة
ددددد
ضيف
ددددد

الوضيفه ف اي مدينه

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14 ساعة
ددددد
ضيف
ددددد

وين اماكن التوضيف

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14 ساعة
صالحه اليامي
ضيف
صالحه اليامي

احتاج وظيفه انا من جده كاشير نسائي

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15 ساعة
تركي
ضيف
تركي

كم الراتب هو اهم شي

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16 ساعة
المحامي الصغير
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المحامي الصغير

فاشلين .. وشكرا

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16 ساعة
كارو
ضيف
كارو

كيف حالكم

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17 ساعة
ابو بندر
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ابو بندر

خفضو الشهاده خلوها متوسط او ثاني ثانوي تراها بنده ماهي مهمه زي البقالات لاتحرمو المواطن من العمل علشان ااشهاده

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18 ساعة
بوعبالاله
ضيف
بوعبالاله

علمو موظفينكم كيف يتعامل مع الزبائن.. اهم شيء

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19 ساعة
سالمة محمد العمري
ضيف
سالمة محمد العمري

جزاكم الله وأحتاج إلى وظيفة

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