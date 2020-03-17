165 وظيفة شاغرة بمتاجر بنده في جميع مناطق المملكة

. موظف خدمة- قسم الأسماك (عدد 35 وظيفة).

. موظف خدمة- قسم الخضار (عدد 70 وظيفة).

. موظف خدمة- قسم الأجبان (عدد 30 وظيفة).

. موظف خدمة- قسم اللحوم (عدد 30 وظيفة).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 17 مارس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 إبريل 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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