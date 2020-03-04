4 حالات وفاة وإصابة 82 بكورونا في الولايات المتحدة

المواطن - متابعة

ارتفعت حالات الإصابة بكورونا الجديد في الولايات المتحدة إلى 82 حالة، بعد الإعلان عن تسجيل 4 حالات جديدة.

بينما ارتفعت حالات الوفاة في الولايات المتحدة الأمريكية بفيروس كورونا الجديد إلى 9 حالات.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر أول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميًّا منتصف يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقًا في عدة بلدان؛ ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

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