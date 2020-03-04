4 مباريات نارية للنصر في شهر مارس

المواطن - محمد سمعه

سيخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أربع مباريات من العيار الثقيل في شهر مارس على مستوى كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وستكون المباراة الأولى لنادي النصر أمام فريق الفيصلي يوم 7 مارس الجاري في الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري، حيث سيسعى النصر إلى الفوز وذلك من أجل الاستمرار في مطاردة نادي الهلال على اللقب.

أما المباراة الثانية للنصر فستكون ضد الرائد يوم 11 مارس في الجولة الـ22 من بطولة الدوري السعودي.

وسيخوض النصر ثالث مواجهاته النارية ضد النادي الأهلي يوم 15 مارس في دور نصف النهائي بكأس خادم الحرمين الشريفين.

أما المواجهة الرابعة فستكون مواجهة النصر لجاره الهلال يوم الجمعة 20 مارس في الجولة الـ23 من بطولة الدوري، حيث ستُحدد هذه المواجهة بطل الدوري السعودي بالموسم الجاري.

جدير بالذكر أن نادي النصر يحتل حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 42 نقطة وبفارق خمس نقاط عن نادي الهلال صاحب المركز الأول.

وفي وقت سابق، رفع نادي النصر بيانًا للاتحاد السعودي لكرة القدم أمس السبت طالب فيه بتغيير رئيس لجنة الحكام، الإسباني فيرناندو تريساكو.

وكان نص بيان النصر جاء كالتالي: “نظرًا لاستمرار الأخطاء التحكيمية المؤثرة على نتائج المباريات، وحرصًا من إدارة النصر على ضمان مبدأ عدالة المنافسة، فقد تقدمت إدارة النصر بخطاب عاجل لإدارة اتحاد القدم تُطالب فيه بتغيير رئيس لجنة الحكام ووضع حد للأخطاء التحكيمية الواضحة والمؤثرة سلبًا على سمعة الدوري السعودي؛ لضمان عدالة المنافسة للجميع، والله الموفق”.

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