45 شابًا وشابة في لقاء صناعة المحتوى الرقمي

المواطن -الرياض

نظم برنامج المجتمع التطوعي لقاء بعنوان “صناعة المحتوى الرقمي للمنظمات غير الربحية” يوم الثلاثاء الماضي، حيث قدمه صانع المحتوى محمد الرزقي، وأدار الحوار رائد المالكي.

واستهدف اللقاء صنّاع المحتوى الرقمي في المنظمات غير الربحية والفرق التطوعية، حيث تضمن عددًا من المحاور، منها المحتوى المتميز بين الصناعة والتأثير، وأهمية التخطيط للمضمون الإعلامي، وأسس الكتابة الإبداعية، ومحتوى ومواقع التواصل، بعد ذلك أوضح الرزقي أن صناعة المحتوى الرقمي هي المحرك الرئيسي للإعلام الجذاب والمميز.

وشهد اللقاء حضور 45 شابًا وشابة من المهتمين بمجال صناعة المحتوى.

وفي ختام اللقاء كرم الرئيس التنفيذي للمجتمع التطوعي رائد المالكي، محمد الرزقي على ما قدمه من محتوى ثري وقيّم.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر