6 أعراض لـ فيروس هانتا فما هي؟

المواطن - متابعة
هانتا، شبح جديد ألقى بظلاله على العالم، بعد وفاة أحد الأشخاص في الصين نتيجة إصابته بهذا الفيروس الجديد، ولكن ما هو وما هي أعراضه؟.. السطور التالية ستحمل إجابة عن هذه الأسئلة.
فيروس هانتا يمكن أن ينتقل عن طريق بول الفئران، والبراز، واللعاب في الهواء، والأسطح الملوثة، والطعام الملوث، وهناك 6 أعراض للإصابة بالفيروس وهي:
- التهاب المفاصل الروماتويدي المميت.
- التعب.
- الحمى.
- ألم العضلات خاصةً في الفخذين والظهر والوركين وأقل من الكتفين.
- الشعور بالدوار والصداع والقشعريرة والقيء والإسهال وآلام المعدة.
- يمكن أن يصاب الشخص بضيق في التنفس، وسعال، وقد تمتلئ رئته بالسوائل، بين 4 إلى 10 أيام بعد المرحلة الأولى.
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