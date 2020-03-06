6 أعراض لـ فيروس هانتا فما هي؟

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هانتا، شبح جديد ألقى بظلاله على العالم، بعد وفاة أحد الأشخاص في الصين نتيجة إصابته بهذا الفيروس الجديد، ولكن ما هو وما هي أعراضه؟.. السطور التالية ستحمل إجابة عن هذه الأسئلة.

فيروس هانتا يمكن أن ينتقل عن طريق بول الفئران، والبراز، واللعاب في الهواء، والأسطح الملوثة، والطعام الملوث، وهناك 6 أعراض للإصابة بالفيروس وهي: