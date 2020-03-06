6 فئات تعمل عن بعد في وزارة الحج والعمرة

ولفتت الحج والعمرة إلى أن الفئات هي، الموظفون الذين أعمارهم 50 عامًا فأكثر، والموظفون المصابون بأمراض السرطان أو سبق أن عانوا منها، وأيضًا من يعانون من أمراض في الشعب الهوائية وأمراض الرئة.

وضمن الفئات التي ذكرتها الوزارة أيضًا، الموظفات الحوامل والمرضعات، والموظفون الذين يعانون من أمراض السكر، وأخيرًا الموظفون الذين لديهم أمراض في القلب والأوعية الدموية.

وشددت الحج والعمرة على أنه يشترط لذلك التنسيق مع المدير المباشر والتواصل مع الإدارة العامة للموارد البشرية.

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