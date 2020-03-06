6 فئات تعمل عن بعد في وزارة الحج والعمرة

المواطن - الرياض
ألزمت وزارة الحج والعمرة 6 فئات بالعمل عن بعد؛ للوقاية من فيروس كورونا الجديد.
وأعلنت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع التدابير الوقائية والاحترازية التي تتخذها المملكة على كافة الأصعدة؛ للحد من خطر انتشار فيروس كورونا والمساهمة في حفظ سلامة الجميع.
ولفتت الحج والعمرة إلى أن الفئات هي، الموظفون الذين أعمارهم 50 عامًا فأكثر، والموظفون المصابون بأمراض السرطان أو سبق أن عانوا منها، وأيضًا من يعانون من أمراض في الشعب الهوائية وأمراض الرئة.
وضمن الفئات التي ذكرتها الوزارة أيضًا، الموظفات الحوامل والمرضعات، والموظفون الذين يعانون من أمراض السكر، وأخيرًا الموظفون الذين لديهم أمراض في القلب والأوعية الدموية.
وشددت الحج والعمرة على أنه يشترط لذلك التنسيق مع المدير المباشر والتواصل مع الإدارة العامة للموارد البشرية.
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