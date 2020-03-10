63 وظيفة إدارية وطبية للجنسين بـ مستشفى قوى الأمن

63 وظيفة إدارية وطبية للجنسين بـ مستشفى قوى الأمن

2020/03/10
الساعة 11:27 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - مكة المكرمة

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والطبية الشاغرة للعام 2020 م وتشمل (63) وظيفة ( للرجال والنساء ) وفق التالي:

الشروط العامة:

– تعبئة البيانات كاملة مع إرفاق نتيجة اختبارات اللغة الإنجليزية المعتمدة (باستثناء الأطباء).
– الحصول على درجة STEP أو 75% في اختبارات TOEFL أو IELTS (للتخصصات الصحية المساعدة).
– الحصول على درجة STEP أو 67% في اختبارات TOEFL أو IELTS (للتخصصات الإدارية).
– سيتم رفض أي طلب غير مكتمل أو مطابق للشروط.

– للإطلاع على مسميات الوظائف والشروط ( اضغط هنـا )

– للتقديم عن طريق الرابط (اضغط هنا)، اعتباراً من 1441/7/15هـ الموافق 10 / 3 / 2020 م وحتى الاثنين الموافق 1441/7/28هـ، الموافق 23 / 3 / 2020 م .

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vipalrogi
ضيف
vipalrogi

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله مسائكم بكل خير
اخي ناشر الخبر ارجو تعديل الخطأ بالكتابه

سيتم رفض أي طلب غير مكتمل أو مطابق للشروط

🌹🌹🌹🌹🌹.

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