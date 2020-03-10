63 وظيفة إدارية وطبية للجنسين بـ مستشفى قوى الأمن

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والطبية الشاغرة للعام 2020 م وتشمل (63) وظيفة ( للرجال والنساء ) وفق التالي:
الشروط العامة:
– تعبئة البيانات كاملة مع إرفاق نتيجة اختبارات اللغة الإنجليزية المعتمدة (باستثناء الأطباء).
– الحصول على درجة STEP أو 75% في اختبارات TOEFL أو IELTS (للتخصصات الصحية المساعدة).
– الحصول على درجة STEP أو 67% في اختبارات TOEFL أو IELTS (للتخصصات الإدارية).
– سيتم رفض أي طلب غير مكتمل أو مطابق للشروط.
– للإطلاع على مسميات الوظائف والشروط ( اضغط هنـا )
– للتقديم عن طريق الرابط (اضغط هنا)، اعتباراً من 1441/7/15هـ الموافق 10 / 3 / 2020 م وحتى الاثنين الموافق 1441/7/28هـ، الموافق 23 / 3 / 2020 م .
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله مسائكم بكل خير
اخي ناشر الخبر ارجو تعديل الخطأ بالكتابه
سيتم رفض أي طلب غير مكتمل أو مطابق للشروط
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