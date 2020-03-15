76 حالة إصابة جديدة بـ كورونا في كوريا الجنوبية

المواطن - متابعة

قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية سجلت 76 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات داخل البلاد إلى 8162 شخصاً منها 75 حالة وفاة.

وتتوافق الأرقام الأخيرة مع تراجع في عدد الحالات الجديدة بعد تسجيل 107 حالات يوم أمس السبت.