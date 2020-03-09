9 إصابات جديدة بـ كورونا في السنغال

المواطن - واس
أعلن وزير الصحة السنغالي عبدالله ضيوف سار تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في السنغال ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 47 حالة.
وأوضح في تصريح له أن من بين 56 اختبار فحص مخبري فيروسي تم تلقيه، سُجلت 4 حالات مستوردة و 5 حالات محلية بهذا الفيروس.
كما أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية ميّ الكيلة “أن أربعة أشخاص جدد قد أصيبوا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بفيروس “كورونا”، 3 منها في رام الله لطلاب عادوا من بريطانيا، وواحدة من الخليل، ليصل العدد الإجمالي إلى 52 حالة، تعافى منها 17”.
وأوضحت الكيلة “أنه تم أخذ عينات من 3 طلاب قادمين من لندن وصلوا مدينة رام الله، وتبينت إصابتهم بالفيروس، فيما أن الحالة الأخرى هي لطبيب من الخليل يعمل في مستشفى “هداسا عين كارم”، أصيب بالفيروس أثناء عمله هناك، وتم إبلاغنا بإصابته”.
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