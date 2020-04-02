التحقيق مع مواطن سجل مقطعًا يسيء إلى رجال الأمن

المواطن - الرياض

باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق طبقًا للمادتين (١٥، ١٧)، من نظام الإجراءات الجزائية مع مواطن في المنطقة الجنوبية سجل مقطع فيديو يظهر محتواه قيامه بالإساءة إلى رجال الأمن إثر وروده رسالتي جوال بقيد مخالفة منع التجول بحقه.

وشرعت النيابة في استجواب المذكور فور مثوله أمام المحقق المختص، بعد إعلامه بالحقوق المكفولة له نظامًا، وإحاطة التحقيق للواقعة من جميع جوانبها، كما تم حجز الجوال المستخدم في ذلك، وأن القضية ما زالت تحت الإجراء تمهيدًا لمباشرة الدعوى الجزائية تجاهه أمام المحكمة المختصة.