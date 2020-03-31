بعد توجيه عدم إسقاط المستفيدين.. كيف تتأكد من إعادة المعاش الضماني؟

أكد المهتم بالشأن الضماني، مرزوق العواد، أنه يمكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين أسقطوا هذا الشهر (شهر رجب) التأكد من أنه تم إعادة ضمانهم.
وأوضح العواد في تغريدة له عبر تويتر، أن ذلك يمكن عبر الدخول إلى حسابهم في الموقع هنا واختيار (سجل المدفوعات) والتأكد من وجود عبارة (تم سحب التادية) بمعني أن المبلغ وجه للبنك للصرف بتاريخ 6/ 8/ 1441هـ، أو يمكنهم الاتصال على الرقم: 19911.
وأصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم، قرارًا يقضي بعدم إسقاط أي مستفيد من معاش الضمان الاجتماعي للشهر الحالي، وإعادة المستفيدين منه لشهر رجب الماضي بأثر رجعي حيث يشمل القرار جميع الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي ممن تم إسقاطهم بسبب عدم تحقيق الشروط والأهلية، إما لانتهاء الخدمة المقررة أو لانتهاء فترة التمكين أو غير ذلك سواء كان المستفيد الأساسي أو التابع.
ويأتي هذا القرار تماشيًا مع المسؤولية المجتمعية المناطة بالوزارة تجاه الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي في المملكة، خصوصًا أن إعادة شمول بعض الفئات يتطلب مراجعة بعض الدوائر الحكومية لإحضار بعض المستندات المطلوبة، وللتخفيف على الأسر المستفيدة منه؛ نظرًا للظروف الراهنة التي تعيشها المملكة بسبب تداعيات فيروس كورونا.
يذكر أن الوزارة قد أودعت قبل عدة أيام أكثر من ملياري ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر شعبان للعام الجاري 1441هـ.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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من وجهة نظري ان كل مستفيدلايوجدلدية دخل ورب اسرة ومسجل لدى الضمان بمساعدة لسنتين واقل ولم يطراعليهم تحسن اوالحصول على اعمال ان يتم اعادة النظرلان انقطاع المخصص لمدة شهراواكثريضربهم ماديالان ليس لديهم دخل سواالضمان وعندهم اسرواطفال وايجارات وفواتيركهرباءواذااسقطوالايستطيعون ايجادحلول سوابالديون وهويسبب لهم ضرربعدرجوعهم بالضمان فلماذالايستمرالمخصص مالم يطراشي يمنع الاستفادة من الضمان والربط مع وكالة الاحوال المدنيه والاكتفاءببرنت من الاحوال بين فترة واخرى وعدم مراجعات وانقطاع المخصص وتدهورهم والاضطرارلالقتراض واخرهاالسجن ولعدم الايفاء بالدين والمخصص لايكفيهم لمصاريف الحياة المعيشية
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