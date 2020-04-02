جيوفنكو ينشر رسالة مؤثرة من نجله بسبب أزمة كورونا

المواطن - محمد سمعه

نشر اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفنكو نجم نادي الهلال رسالة مؤثرة من نجله الصغير، الموجود في إيطاليا حاليًا، التي تعاني بصورة مرعبة من تفشي فيروس كورونا في أراضيها.

وعرض جيوفنكو رسالة نجله المؤثرة عبر حسابه في الإنستجرام التي جاءت كالتالي: “والدي العزيز، أتمنى قضاء يوم ربيع معك، أحب كثيرًا الأشياء التي كنا نقوم بها، وأحب لعب كرة القدم معك أيضًا”.

وأضافت رسالة نجل جيوفنكو: “أحب تناول الطعام معك، وكل ذكرياتنا، أحبك”.

وتعد إيطاليا أكثر دولة متضررة بالفيروس، حيث تخطى عدد الوفيات أكثر من 10000.

يذكر أن جيوفنكو كان ارتبط اسمه بالرحيل عن صفوف نادي الهلال والانضمام لفريق بارما الإيطالي في صيف 2020.

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو 24 الإيطالي، أن رغبة جيوفنكو جعلت مسؤولي بارما الإيطالي يجددون رغبتهم واتصالاتهم مع جيوفنكو؛ أملًا في التعاقد معه في صيف 2020.

وكان جيوفنكو تُوج مع نادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا في نوفمبر الماضي على حساب نادي أوراوا الياباني.

وكانت بعض الجماهير الهلالية، طالبت برحيل جيوفنكو عن أزرق العاصمة، بعد احتلال الهلال للمركز الرابع ببطولة كأس العالم للأندية 2019، التي أُقيمت في قطر.

وسبق لجيوفنكو اللعب في صفوف يوفنتوس الإيطالي ونادي تورنتو الكندي، كما انضم للهلال في أغسطس من عام 2018 قادمًا من الدوري الكندي.

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