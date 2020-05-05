إيران تفتح المساجد رغم ارتفاع حالات كورونا !

المواطن - متابعة

بالتزامن مع تقرير وزارة الصحة الإيرانية عن الاتجاه التصاعدي لتفشي فيروس كورونا في 15 محافظة إيرانية، بما في ذلك قم وجيلان وأصفهان، تم إعادة فتح المساجد في 132 مدينة.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، فقد اتخذ هذا القرار بناء على طلب “المركز الوطني لمكافحة كورونا “الذي يرأسه الرئيس حسن روحاني حيث قالت الحكومة الإيرانية: إن إعادة فتح المساجد في هذه المدن سيكون وفق اللوائح الصحية.

ووصف روحاني المدن التي فتحت مساجدها بأنها مناطق منخفضة الخطورة أو مدن بيضاء وقال: إن صلاة الجمعة ستقام في عدة مدن إيرانية تجاوزت مرحلة الذروة، بحسب “العربية”.

لكن في نفس الوقت الذي أعيد فيه فتح المساجد في هذه المدن، أفادت وسائل إعلام إيرانية أنه وفقًا للأرقام الرسمية من وزارة الصحة، تصاعد انتشار الفيروس في 15 محافظة.

وتقول وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا): إنه وفقًا لوزارة الصحة، فإن الفيروس بدأ بالاتجاه التصاعدي أو الذروة في محافظات قم ولورستان وإيلام وجيلان وجولستان وخراسان رضوي وكوهجيلويه والأهواز وهرمزجان وكرمان ويزد وأصفهان وزنجان وجهارمحال بختياري وكرمنشاه.

ويأتي هذا في حين أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، في مؤتمره الصحافي الاثنين، أنه لا توجد حالة عادية في أي نقطة في إيران.

ونصح جهانبور المواطنين بالاستمرار في اتباع قواعد الصحة الشخصية والعامة والتباعد الاجتماعي واستخدام الأقنعة في الأماكن المزدحمة ووسائل النقل العامة.

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