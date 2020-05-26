بداية من الأحد.. تعليق العمل بالبصمة ونظام حضور وانصراف مرن على 3 مجموعات

المواطن - الرياض

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي استمرار تعليق العمل بأجهزة البصمة في إثبات الحضور والانصراف الخاص بالموظفين في القطاع العام إلى يوم الخميس الموافق 26 / 10 / 1441 هـ، موضحًا أن عودة موظفي القطاع العام ستكون يوم الأحد المقبل الموافق 8 شوال واستئناف حضورهم لمقرات العمل بشكل تدريجي على أن يكون الحضور بشكل كامل بتاريخ 22 شوال.

وبحسب وزير الموارد البشرية في كلمته التي ألقها مساء اليوم الثلاثاء، سيكون هناك نظام حضور وانصراف مرن بالنسبة إلى الموظفين، وهو على 3 مجموعات وفقًا للتالي: (المجموعة الأولى تبدأ عملها عند الساعة 7:30 ص – المجموعة الثانية عند الساعة 8:30 ص – المجموعة الثالثة عند الساعة 9:30 ص).

وقال: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: بعد فتح الأعمال والأنشطة بشكل أكبر ستتسع الدائرة ويزيد أعداد العاملين والمستهلكين مما يحفز الدورة الاقتصادية وينعشها، واعتبارًا من الأحد 8 شوال بداية العودة لمقرات العمل بما لا يقل عن 50% من موظفي الجهة (على أن يتضمن ذلك جميع مدراء الإدارات فما أعلى)، ويستمر بقية الموظفين الذين لم يعودوا لمقرات العمل بالعمل عن بعد وفق المتبع حاليًا.

وأضاف الراجحي: اعتبارًا من يوم الأحد 15 شوال لا تقل نسبة الموظفين الذين يعودون لمقرات العمل عن 75% من موظفي الجهة، ويستمر بقية الموظفين الذين لم يعودوا لمقرات العمل بالعمل عن بُعد وفق المتبع حاليًا، واعتبارًا من يوم الأحد 22 شوال اكتمال عودة جميع الموظفين لمقرات العمل.

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