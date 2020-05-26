سابقة تاريخية.. عيد قرية أُكرم على zoom 

المواطن - النماص

اعتاد أهالي قرية أُكرم بني شهر التابعة لمركز السرح بمحافظة النماص إقامة احتفالية سنوية بعيد الفطر المبارك وسط القرية وهو ما يُعرف “بالمنزل” يجتمعون من خلالها بعد أداء صلاة العيد على وجبة إفطار تحتوي على العديد من الوجبات الشعبية مثل العيش والمعصوبة والعريكة والخبز والفطير والمقلقل وسط أجواء حميمية وأسرية جميلة جدًا يحتفي بها الصغار والكبار.

لكن أخفت جائحة كورونا مظاهر العيد تلك هذا العام أسوة بباقي مناطق ومدن وقرى المملكة وذلك امتثالًا للتوجيهات الحكومية وتقيدًا بالإجراءات الوقائية ومنها التباعد الاجتماعي، وهذا لم يمنع من تعويض المعايدة التي تعودت القرية عليها من خلال التقنية الحديثة عبر تطبيق zoom لتتحقق المعايدة والتواصل الاجتماعي المعتاد بين أفراد القرية ولكن عن بُعد هذه المرة في سابقة تاريخية قد تكون الأولى عالميًا.

ولم يقتصر الأمر على ذلك بل تم إعداد برنامج مميز لعدد من المحاضرات ألقاها عدد من المختصين والأكاديميين من شباب القرية على مدى ثلاثة أيام، وأدار تلك البرامج والأمسيات ونظم المعايدة كافة المهندس حسن بن سعيد آل مطير وهو ما أعاد الروح والبهجة لعيد القرية وأحيا عبق التجمع المعتاد فيها.

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