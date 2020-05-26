صور.. إهمال العمالة وراء حريق بجوار مركز تسوق في جازان

المواطن- خالد الأحمد- جازان

أخمدت فرق الدفاع المدني بمدينة جازان مساء اليوم حريقًا اشتعل بمخلفات وطلبيات خشبية بجوار أحد المراكز التسوق الشهيرة بمدخل المدينة، دون وقوع أي إصابات.

وأفاد شهود عيان لـ“المواطن”، بأن الحريق اشتعل بمخلفات خشبية بجوار أحد المراكز التسوق الكبرى بمدخل مدينة جازان، وذلك بالقرب من المولدات الكهربائية الخارجية الخاصة بمركز التسوق، حيث باشرت موقع الحريق فرق من الدوريات الأمنية والدفاع المدني.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي في تصريحات إلى “المواطن”، أنه ورد لمركز القيادة والتوجيه بلاغ في تمام الساعة 01:54 من مساء هذا اليوم الثلاثاء عن حريق بجانب أحد المراكز التموينية بمدينة جيزان، وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع واتضح أن الحادث عبارة عن احتراق مخلفات أوراق وكراتين طبليات وأخشاب خلف السوق، حيث تمت أعمال المكافحة والسيطرة عليه والحيلولة دون انتقاله للسوق المجاور له من قبل الفرق، ولم تسجل أي إصابات ولله الحمد.

وأضاف، أنه بعد المعاينة من قبل المختصين بالدفاع المدني تبين أن سبب الحادث عائد إلى إهمال العمالة التابعة للسوق أثناء أداء أعمال جمع هذه المخلفات، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي تضمن عدم تكرار مثل ذلك مستقبلًا.

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