وزير الموارد البشرية يعلن عودة موظفي القطاع العام بشكل تدريجي يوم 8 شوال
أكد أن الحضور بشكل كامل سيكون بتاريخ 22 شوال

وزير الموارد البشرية يعلن عودة موظفي القطاع العام بشكل تدريجي يوم 8 شوال

2020/05/26
الساعة 9:11 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلن وزير الموارد البشرية أحمد الراجحي أن عودة موظفي القطاع العام ستكون يوم الأحد المقبل الموافق 8 شوال واستئناف حضورهم لمقرات العمل بشكل تدريجي على أن يكون الحضور بشكل كامل بتاريخ 22 شوال.

وتابع خلال كلمته عبر الإخبارية، أنه سيتم تطبيق نظام حضور وانصراف مرن، وفيما يخص القطاع الخاص شهدت الفترة عودة تدريجية، مضيفًا: نفخر بكافة العاملين في مختلف القطاعات الذين تصدوا لهذه الجائحة بكل ثبات وإخلاص.

وقال إن: الموظف الحكومي أثبت كفاءته وقدرته على التكيف على نمط العمل عن بُعد، وبعد شهرين من التوقف حان الوقت لعودة الأعمال وفتح الأنشطة فهي عنصر أساسي في دفع العجلة الاقتصادية.



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