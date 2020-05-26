وزير الموارد البشرية يعلن عودة موظفي القطاع العام بشكل تدريجي يوم 8 شوال

المواطن - الرياض

أعلن وزير الموارد البشرية أحمد الراجحي أن عودة موظفي القطاع العام ستكون يوم الأحد المقبل الموافق 8 شوال واستئناف حضورهم لمقرات العمل بشكل تدريجي على أن يكون الحضور بشكل كامل بتاريخ 22 شوال.

فيديو عاجل | وزير ⁧#الموارد_البشرية⁩: عودة موظفي القطاع العام ستكون يوم 8 شوال واسئتناف حضورهم لمقرات العمل بشكل تدريجي على أن يكون الحضور بشكل كامل بتاريخ 22 شوال ⁧ #الإخبارية pic.twitter.com/9SEyVUz2xY — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 26, 2020

وتابع خلال كلمته عبر الإخبارية، أنه سيتم تطبيق نظام حضور وانصراف مرن، وفيما يخص القطاع الخاص شهدت الفترة عودة تدريجية، مضيفًا: نفخر بكافة العاملين في مختلف القطاعات الذين تصدوا لهذه الجائحة بكل ثبات وإخلاص.

وقال إن: الموظف الحكومي أثبت كفاءته وقدرته على التكيف على نمط العمل عن بُعد، وبعد شهرين من التوقف حان الوقت لعودة الأعمال وفتح الأنشطة فهي عنصر أساسي في دفع العجلة الاقتصادية.

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