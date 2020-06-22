آخر تطورات حالة الفنان الكويتي أحمد جوهر الصحية

المواطن - متابعة

نُقل الفنان الكويتي أحمد جوهر إلى المستشفى بعد إصابته بوعكة صحية طارئة، حيث أُدخل إلى قسم العناية المركزة.

لكن حسن على جوهر نفى هذه المعلومات مشيراً إلى أن السبب ليس الجلطة ولكن بسبب آخر حيث نشر صوره له مع عمه وعلق عليها بالقول :” دخل عمي أحمد جوهر المستشفى بسبب ماء على الرئة وليس جلطة والحمد لله تعدى مرحله الخطر شكراً على السؤال وعسى الله يقومه بسلامة يا رب”.

وسارع العديد من محبي الفنان الكويتي بالدعاء له بالشفاء وموفور الصحة والعافية حيث قال أحد المغردين :” اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقماً، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يارب العالمين”. فيما غرد كويتي آخر بالقول :” إصابة الفنان القدير أحمد جوهر بجلطة أدت إلى دخوله العناية المشددة الله يشفيه ويرده لأهله”.

من هو أحمد جوهر ؟

والمعروف أن أحمد جوهر ممثل وكاتب ومخرج كويتي، من مواليد 29 مارس 1958 اشتهر بالأعمال التراثية التي تمثل الكويت قديمًا. وهو صاحب مؤسسة الأبرق للإنتاج الفني.

بدأ جوه مشواره الفني عام 1982 في أدوار بسيطة ولكنه أشتهر في فترة التسعينات، عشقه للأعمال التراثية جعله يجازف و يخوض مجال الإنتاج رغم انه لازال في بداية مشواره وأول عمل قام بإنتاجه عام 1993 هو مسلسل طش ورش.

دخل مجال الكتابة والتأليف عام 1998 في مسلسل طير الخير كما دخل في مجال الإخراج في مسلسلي العضب وجني وعطبة ولكنه لم يستطيع المواصلة في مجال الإخراج بسبب كثرة الضغوطات، ولا يوجد شخص يستطيع أن يتولى دور البطولة ويكون كاتب العمل بالإضافة إلى الإخراج.

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