المواطن - الرياض

سلطت وكالة الأنباء السعودية (واس) الضوء على أبرز مزايا لائحة الوظائف التعليمية، التي ستدخل حيّز التنفيذ يوم 1 يوليو 2020م.

وتتضمن اللائحة الجديدة التي سيتم تطبيقها يوم الأربعاء المقبل زيادات متفاوتة في قيمة الرواتب تصل إلى أكثر من 450 ريالًا لبعض الفئات بحسب الدرجة الوظيفية والرتبة التي يشغلها المعلم.

سلم الرواتب في لائحة الوظائف التعليمية:

وبحسب سلم الرواتب الجديد فإن هناك زيادات متباينة في رواتب المعلمين والمعلمات، حيث ستبلغ الزيادة في راتب المعلم الممارس في المستوى 2 والدرجة 6 حوالي 455.90 ريال وهي أعلى زيادة في الراتب، تليها مباشرة زيادة راتب معلمي المستوى 2 الدرجة 6، والتي تصل إلى 455 ريالًا، أما الفئات التي لن يتأثر رواتبها فهم شاغلو المستوى 3 في الدرجة 1 في سلم الرواتب الجديد.

مزايا لائحة الوظائف الجديدة:

وتتميز اللائحة الجديدة بأنّ ترقية المعلم من رتبة معلم ممارس إلى رتبة أعلى لا تتطلب وجود وظيفة شاغرة، وإنما تتم بالرقم الوظيفي نفسه، كما تضمنت اللائحة معايير مهنية لترقية المعلّم للرتبة الأعلى مبنية على الجدارة والكفاءة والالتزام الوظيفي، بما يحقق مبدأ العدالة في منح الحوافز، وحث شاغلي الوظائف التعليمية على التنافس والتميز، وتطوير الكوادر القيادية بالمدارس على أساس من الكفاءة والجودة المهنية، وتطبيق معايير الجودة على أدائهم، والتشجيع على الالتحاق ببرامج التطوير المهني، كذلك شملت اللائحة التعليمية الجديدة إضافة حوافز وميزات مالية للوظائف القيادية والإشرافية في المدارس، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى التي تضمنتها اللائحة.

زيادة الرواتب في لائحة الوظائف التعليمية الجديدة تتجاوز 450 ريالًا