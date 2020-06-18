أرامكو تبدأ إيداع أرباح الربع الأول لعام 2020

المواطن - الرياض
بدأت شركة أرامكو، مساء اليوم الخميس، إيداع أرباح الربع الأول من العام الجاري 2020.
يذكر أن رئيس شركة أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، أعلن في وقت سابق أن الشركة تعتزم استخدام مزيج من النقد والدين لسداد التوزيعات المتعهد بها للربع الأول 2020.
وأوضح أن الشركة تفضل بالتأكيد استخدام سيولتها النقدية في أغلب الأحيان، ولكن من المحتمل استغلال أدوات الدين المتاحة لها كالسندات أو القروض نظرًا لقوة ميزانيتها المالية.
وحسب البيانات المتاحة، أعلنت شركة “أرامكو السعودية” في 12 مايو الماضي عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 70.32 مليار ريال (18.75 مليار دولار) عن الربع الأول من عام 2020.
وتعتزم الشركة إعلان إجمالي توزيعات أرباح نقدية للعام 2020، بقيمة 75 مليار دولار على الأقل تدفع بشكل ربع سنوي، وذلك رهنًا بموافقة مجلس الإدارة.
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انا نزلت 3 ريال
لا الله يعطيهم العافيه انا نزلي 10.50بالعكس الله يعطيهم العافيه بوزعو أرباح ونحنا ف ازمه كورونا. وربي دولتنا مافي احسن منها يارب لك الحمد والشكر
طيب انا 70 سهم وجاني 24 الحمدلله كيف كذا
الحمدلله انا جاني 24 ريال
شركة ارامكو شركة لها وزنها الاقتصادي ولاننظر الي توزيعاتها الحاديه صدقوني هذه الارقام ستتغير وقيمة السهم ستتغير ومردوده سيكون ايجابي فل نتمسك باسهم ارامكو ونظاعف الاعداد فقدرة الشركة على بناء وطن عريق بكل مايحويه قادرة باذن الله على بناء صغار المستثمرين والمساهمين الى مستوى لم يتوقعه المساهم وانا متفائل فل نتفاءل جميعا
الحمد لله إني ماشريت أسهم،قال لي ابوي الله يطول بعمره خلني ياوليدي اشتري لك أسهم قلت له هات فلوسها واحلا سفره للفلبين بلا اسهم بلا هم،من قالوا ارباح قبل التشغيل وانا غاسل يدي
ماجاني شي علشان انا حرمه
حسبي الله
السلام عليكم ورحمه الله توزعو بالمليارات ريالات وانا ضعيف الله نزلتلي 17ريال على شان مع خمسين سهم الله كريم حلمي كبير بخمسين سهم