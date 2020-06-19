أرباح أرامكو 70 مليار ريال .. الشركة تفي بوعودها للمساهمين

المواطن - الرياض

رغم جائحة كورونا التي فرضت انكماشًا على الاقتصاد العالمي، وما أعقبه من تراجع أسعار النفط إلا أن شركة أرامكو أوفت بالتزاماتها تجاه المساهمين، وأعلنت عن توزيع أرباح بلغت 70 مليار ريال عن الربع الأول من العام الجاري 2020.

ومطلع الأسبوع الجاري أعلنت أرامكو أن عدد الأسهم المستحقة للتوزيعات نحو 199.88 مليار سهم، بواقع 0.3518 ريال للسهم الواحد ليصل مجموع الأرباح المستحقة عن الفترة من 1 يناير حتى 31 مارس الماضي 70.32 مليار ريال أي ما يعادل 18.75 مليار دولار.

سهم أرامكو يتفاعل مع توزيع الأرباح

وصعد سهم أرامكو أمس الخميس بالتزامن مع بدء إيداع الأرباح، حيث أغلق السهم عند 33.10 ريال مرتفعًا بقيمة 1.38% عن سعر الإغلاق السابق حيث بلغت الكمية المتداولة 25,629,519 سهمًا بقيمة 846,581,954.30 ريالًا.

تاريخ استحقاق أرباح أرامكو

وأضافت أرامكو أن أحقية الأرباح للمساهمين بتاريخ 21 مايو 2020، وتقرر صرف التوزيعات على المساهمين اعتبارًا من 18 يونيو 2020.

يذكر أن إجمالي توزيعات الأرباح بلغ 50.2 مليار ريال (13.4 مليار دولار) عن الربع الرابع من عام 2019 تم دفعها خلال الربع الأول من عام 2020.

وتوقعت نشرة الإصدار، إعلان أرامكو السعودية عن إجمالي توزيعات أرباح نقدية للعام 2020، بقيمة 75 مليار دولار (281.25 مليار ريال)، تدفع بشكلٍ ربع سنوي، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة.

الاستحواذ على سابك

وقبل أيام أعلنت شركة أرامكو السعودية عن عملية شراء قدرها 259.125 مليار ريال سعودي (69.1 مليار دولار أمريكي)، بما يعادل سعر 123.39 ريال سعودي للسهم، للاستحواذ على حصة 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية.

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